Медведев предупредил о последствиях ударов России по Киеву и объектам НАТО

Военная мощь России способна нанести удары такой силы по Киеву и объектам НАТО, что от них «не останется и камня на камне», заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, об этом 10 сентября в интервью газете «Ведомости».
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