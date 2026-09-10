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Медведев предупредил о последствиях ударов России по Киеву и объектам НАТО

Медведев предупредил о последствиях ударов России по Киеву и объектам НАТО

Военная мощь России способна нанести удары такой силы по Киеву и объектам НАТО, что от них «не останется и камня на камне», заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, об этом 10 сентября в интервью газете «Ведомости».

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