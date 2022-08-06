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Самсонова второй раз в сезоне и карьере обыграла соперницу из топ-10

Людмила Самсонова обыграла 10-ю ракетку мира Эмму Радукану в четвертьфинале в Вашингтоне – 7:6, 6:1. Россиянка провела пятый матч против соперниц из топ-10 и одержала вторую победу.

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