Викинг, который украл мою душу

Шторм, принесший незнакомца В тот год море пришло к нашим берегам раньше обычного. Уже в конце осени волны били в скалы так яростно, будто хотели расколоть остров надвое.
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