WSJ: Израиль может не справиться с ракетным ударом Ирана и "Хезболлы"

Система противоракетной обороны (ПРО) "Железный купол" не гарантирует Израилю необходимый уровень защиты, так как не предназначена для перехвата ряда беспилотников и ракет, которые есть на вооружении армии Ирана, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).
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