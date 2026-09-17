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Гонконг нацелен на торговлю стейблкоинами и токенизированными реальными активами

Гонконг нацелен на торговлю стейблкоинами и токенизированными реальными активами

Гонконг представил планы по расширению регулируемой торговли стейблкоинами, токенизированными реальными активами и инфраструктурой цифровых облигаций, а также подготовил круглосуточную систему расчетов с использованием цифровых валют центрального банка в рамках EnsembleTX к концу года.

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