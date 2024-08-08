Появились подробности о ситуации в городе Суджа Курской области. Как сообщает Telegram-канал Baza, со ссылкой на российских военкоров, часть населенного пункта находится под контролем ВСУ.
Baza: Часть Суджи в Курской области перешла под контроль ВСУ
Комментарии
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С
Сергей
А как же быть с "красными линиями"...теперь ждем "неожиданного" захвата Кенигсберга, затем крутые финские парни пройдут по Невскому, а что Россия...соберет Совбез ООН!?
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22 час.
Александр Лагуткин
Нападение ВСУ на Курскую область и гибель мирных жителей, - это явный просчет Генерального штаба и его начальника. Как можно было просмотреть собирающуюся группировку врага на границе, всего в 9 км от российских населенных пунктов. Кому было непонятно для чего? Боюсь подумать, что это было сделано намеренно, чтобы "опустить" нового министра в отместку за разгром воровской банды в МО. Хотя после убийства Пригожина с его командирами-героями, такие мысли приходят на ум. Ждем "разбор полетов" и конкретные выводы с целью исправить ситуацию!?
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19 час.
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