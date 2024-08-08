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Baza: Часть Суджи в Курской области перешла под контроль ВСУ

Baza: Часть Суджи в Курской области перешла под контроль ВСУ

Появились подробности о ситуации в городе Суджа Курской области. Как сообщает Telegram-канал Baza, со ссылкой на российских военкоров, часть населенного пункта находится под контролем ВСУ.

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Комментарии
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С
Сергей
А как же быть с &quot;красными линиями&quot;...теперь ждем &quot;неожиданного&quot; захвата Кенигсберга, затем крутые финские парни пройдут по Невскому, а что Россия...соберет Совбез ООН!?
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22 час.
Александр Лагуткин
Нападение ВСУ на Курскую область и гибель мирных жителей, - это явный просчет Генерального штаба и его начальника. Как можно было просмотреть собирающуюся группировку врага на границе, всего в 9 км от российских населенных пунктов. Кому было непонятно для чего? Боюсь подумать, что это было сделано намеренно, чтобы &quot;опустить&quot; нового министра в отместку за разгром воровской банды в МО. Хотя после убийства Пригожина с его командирами-героями, такие мысли приходят на ум. Ждем &quot;разбор полетов&quot; и конкретные выводы с целью исправить ситуацию!?
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19 час.

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