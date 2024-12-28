Токаев призвал не допускать фейков об авиакатастрофе в Актау

Важно не допускать распространения фейков и провокаций о крушении лайнера Azerbaijan Airlines вблизи аэропорта Актау в Казахстане, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на совещании, посвященном ЧП, его слова приводит пресс-служба.
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