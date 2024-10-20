В улыбке Путина увидели сигнал Западу: «Сильный удар»

АНКАРА, 20 октября, ФедералПресс. Упоминание президента РФ Владимира Путина о входящих в НАТО странах, которые продолжают вести борьбу с Россией, используя Украину, были сказаны с улыбкой, что привело противников страны в ступор, отмечает турецкое издание DikGAZETE.