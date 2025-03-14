"Это угрожает миру": как появились тунцы-мутанты и фонящие креветки

Global Look Press/jn1/ZUMAPRESS.com Тунцы-мутанты, фонящие креветки и рисовые пирожки, от которых истерит дозиметр, это не краткое описание нового фантастического фильма, а реальная жизнь северо-восточного побережья острова Хонсю.
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