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"Это угрожает миру": как появились тунцы-мутанты и фонящие креветки

"Это угрожает миру": как появились тунцы-мутанты и фонящие креветки

Global Look Press/jn1/ZUMAPRESS.com Тунцы-мутанты, фонящие креветки и рисовые пирожки, от которых истерит дозиметр, это не краткое описание нового фантастического фильма, а реальная жизнь северо-восточного побережья острова Хонсю.

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