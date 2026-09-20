Личный состав «Барс-Рязань» проголосовал на выборах в Госдуму

Участники мобильной огневой группы смогли сделать свой выбор благодаря выездному голосованию. Сейчас бойцы работают в авральном режиме для обеспечения безопасности жителей региона, отметил ветеран СВО, руководитель штаба отряда по противодействию БПЛА «Барс-Рязань» Евгений Бажанов.
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