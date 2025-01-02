Какие новогодние подарки нельзя вернуть в магазин

Несмотря на то, что по закону «О защите прав потребителей» неподошедший по цвету, размеру или фасону товар можно вернуть в магазин в течение 14 дней, существуют товары, которые вернуть никак не получится.
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