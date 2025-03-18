Шесть человек пострадали из-за прорыва горячей воды в Северном Медведково

На северо-востоке Москвы произошел прорыв трубы с горячей водой, затронувший шестерых человек. Следственный комитет и прокуратура проводят проверку инцидента, произошедшего на Полярной улице в районе Северное Медведково.
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