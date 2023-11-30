В Краснодарском крае полицейские задержали подозреваемых в порче почвы на охраняемой природной территории

При проверке информации, полученной оперативным путем, сотрудники ГУЭБиПК МВД России совместно с коллегами УЭБиПК ГУ МВД России по Краснодарскому краю задержали 43-летнего сочинца и 61-летнего жителя Москвы, подозреваемых в порче почвы охраняемой природной территории города-курорта.
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