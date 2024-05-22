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Телеканал "КРЫМ 24"

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Свежие комментарии

  • Александр Николаевич
    НЕТ!!! Еще раз посмотрел в Ваши глаза и увидел- ВЫ ПРОСТО НЕКЧЕМНЫЙ БАЛЛОБОЛ!!!У России есть все...
  • Александр Николаевич
    Дорогой Вы наш О.Гасанов! (с депутатским ЗНАКОМ отличия (от нас всех) на груди!!! Возбухните там, куда вас избрали-вы...У России есть все...
  • Виктор Луговой
    У нас там такое столько лет, сколько Феодосия стоит. Склоны Тепе-Оба работают как обширный водосборник, старый генуэз...Улицы в Феодосии ...

Психолог Наринская рассказала о причинах развития пищевых расстройств

Страх и тревога считаются основными причинами развития расстройств пищевого поведения. Об этом «РИАМО» сообщила квантовый психолог, основатель и ректор Международной академии квантовой психологии и бизнеса, действительный член профессиональной психотерапевтической лиги России, академик европейской Академии естественных наук, автор собственных уникальных методик, книг и учебных пособий Лерона Наринская.

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