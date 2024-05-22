Психолог Наринская рассказала о причинах развития пищевых расстройств

Страх и тревога считаются основными причинами развития расстройств пищевого поведения. Об этом «РИАМО» сообщила квантовый психолог, основатель и ректор Международной академии квантовой психологии и бизнеса, действительный член профессиональной психотерапевтической лиги России, академик европейской Академии естественных наук, автор собственных уникальных методик, книг и учебных пособий Лерона Наринская.