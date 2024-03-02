МО заявило, что Су-35С не дают самолетам ВСУ взлететь с аэродромов в зоне СВО

Российское Минобороны заявило, что истребители Су-35С ВКС РФ, выходящие на боевое дежурство в воздушном пространстве на Авдеевском направлении, лишают украинские самолеты возможности даже взлететь с аэродромов.
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