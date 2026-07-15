Ключ к Запорожью и ад для боевиков НАТО: что происходит в Орехове

Ореховское направление в Запорожской области превратилось в арену огневого противостояния. Пытаясь любой ценой сдержать продвижение российских войск, противник делает ставку не только на живую силу, но и на террор против мирного населения с помощью «умных» засад.
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