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«Вы настолько тупой?»: Маск заявил, что не дарил Кадырову Cybertruck

«Вы настолько тупой?»: Маск заявил, что не дарил Кадырову Cybertruck

Маск назвал это примером, как лгут традиционные СМИ.фото: twitter.com/elonmusk--> Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск опроверг заявления о том, что он подарил главе Чечни Рамзану Кадырову электрокар Cybertruck.

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