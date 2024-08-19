«Вы настолько тупой?»: Маск заявил, что не дарил Кадырову Cybertruck

Маск назвал это примером, как лгут традиционные СМИ.фото: twitter.com/elonmusk--> Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск опроверг заявления о том, что он подарил главе Чечни Рамзану Кадырову электрокар Cybertruck.
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