Шишку вам в ленту

Ещё одна маленькая победа, на моем вышивальном поприще. Кстати скоро покажу и вторую сторону.Немножко процессаНу и главный помощник всегда на постуНабор от МП студии, пластиковая канва, мулине ПНК Киров, игла и несколько вечеров под сериалы.