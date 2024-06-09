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Экс-советник Пентагона Постол: Зеленский губит украинцев из-за Запада

Экс-советник Пентагона Постол: Зеленский губит украинцев из-за Запада

Бывший советник оборонного ведомства Соединённых Штатов Америки Теодор Постол проинформировал, что постоянные попытки главы киевского режима Владимира Зеленского отправить население на верную гибель ради решения сиюминутных проблем подтверждают, что Украину ожидает поражение.

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