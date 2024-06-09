Бывший советник оборонного ведомства Соединённых Штатов Америки Теодор Постол проинформировал, что постоянные попытки главы киевского режима Владимира Зеленского отправить население на верную гибель ради решения сиюминутных проблем подтверждают, что Украину ожидает поражение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии