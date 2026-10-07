Россиянам рассказали о признаках хронической тревоги. Эксперт объяснил, что нужно делать, чтобы расслабиться

Россиянам рассказали о признаках хронической тревоги. Эксперт объяснил, что нужно делать, чтобы расслабитьсяТренер Артем Опальницкий рассказал, что постоянно приподнятые плечи могут указывать на длительную тревогу.
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