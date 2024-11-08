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Apple Watch: Инновационные ремешки следят за здоровьем и заряжаются дистанционно

Apple Watch: Инновационные ремешки следят за здоровьем и заряжаются дистанционно

Apple планирует внедрить революционные технологии в ремешки для Apple Watch. Новые аксессуары смогут измерять здоровье, заряжаться удаленно и взаимодействовать с устройствами.

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