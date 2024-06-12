МО: экипаж Ка-52М поразил подразделения украинской армии неуправляемыми ракетами С-8

Была уничтожена живая сила противника Экипаж вертолета Ка-52М Воздушно-космических сил России ударил по подразделениям украинской армии в зоне ответственности группировки войск «Север», сообщили в Министерстве обороны РФ.
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