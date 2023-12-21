Дебют Мирошниченко в НХЛ: 2 броска, 3 хита за 10:14 против «Айлендерс» при 0:40 в большинстве

Форвард «Вашингтона» принял участие в игре с «Айлендерс» (3:2 ОТ). За 10:14 (0:40 – в большинстве) у 19-летнего россиянина 2 броска в створ ворот, 3 хита, полезность – «0».
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