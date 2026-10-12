Актриса Дапкунайте получила миллионы от британского фонда

Британский благотворительный фонд PACED с начала 2026 года перечислил Ингеборге Дапкунайте почти 2 млн рублей за отдельные услуги.
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