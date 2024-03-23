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Кадыров: бойцы «Ахмата» помогли ФСБ задержать устроивших теракт в Подмосковье

Кадыров: бойцы «Ахмата» помогли ФСБ задержать устроивших теракт в Подмосковье

Бойцы «Ахмата» помогли Центру специального назначения ФСБ задерживать боевиков, совершивших теракт в «Крокус Сити Холле», когда те пытались пересечь российско-украинскую границу, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

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