Кадыров: бойцы «Ахмата» помогли ФСБ задержать устроивших теракт в Подмосковье

Бойцы «Ахмата» помогли Центру специального назначения ФСБ задерживать боевиков, совершивших теракт в «Крокус Сити Холле», когда те пытались пересечь российско-украинскую границу, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
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