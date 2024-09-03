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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пети о составе «Челси»: «Как провести тренировку с 45 игроками, как сделать их всех счастливыми? Пеп, Клопп и Анчелотти посмеются, если спросить, будут ли они рады такому»

«Я уже говорил, что если бы я был игроком в раздевалке «Челси» прямо сейчас, я бы задавал себе много вопросов.

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