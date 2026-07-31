VOYAH вышел в лидеры премиального авторынка России

Автомобили VOYAH становятся все заметнее на российских дорогах. Рост интереса к бренду связан с популярностью подключаемых гибридов, разнообразием моделей, премиальным оснащением и развитием официальной дилерской сети.
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