Врач Колесникова: предрасположенность к сахарному диабету передается по наследству

Предрасположенность к сахарному диабету второго типа может передаваться из поколения в поколение. Склонность к его развитию связана с мутациями в некоторых генах, сообщила врач-генетик Ирина Колесникова в беседе с «Известиями».
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