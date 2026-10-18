В Твери автоинспекторы провели уроки дорожной грамотности для учеников двух школ. Сотрудники Госавтоинспекции Твери провели серию профилактических занятий по безопасности дорожного движения для учащихся средней школы № 22 и МБОУ ООШ № 3 имени Героя России Владимира Елизарова.
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