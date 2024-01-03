Вооруженные силы Украины теряют все больше военного потенциала на участке фронта под Авдеевкой в Донецкой Народной Республике, сообщил командир группы спецназа «Южной» группировки ВС России с позывным Альф.
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