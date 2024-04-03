Поставки новейших многоцелевых фрегатов Constellation в ВМС США отложены на 3 года

Поставка головного корабля нового класса фрегатов с управляемыми ракетами для ВМС США может опоздать на три года, пишет USNI News со ссылкой на результаты аудита судостроительных компаний, заказного министром ВМС Карлосом Дель Торо.
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