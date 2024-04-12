Захарова: у министра внутренних дел Эстонии есть признаки душевного нездоровья

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала намерение министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса предложить признать в стране Русскую православную церковь (РПЦ) террористической организацией, заявив, что у эстонского министра есть признаки душевного нездоровья.
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