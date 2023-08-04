В Архангельской области не могут найти управу на банду агрессивных подростков
Жители поселка Савинский Плесецкого округа пытаются найти управу на банду агрессивных подростков, сообщило агентство РИА Новости.
Комментарии
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Только пиз.юлями можно управиться и на место поставить! Что бы поняли, что на силу и наглость, найдётся другая сила!
Эту банду выпердышей судить, срок по максимуму!!!
Раз полиция наша доблестная никудышная в этой ситуации, некому что-ли Пиз.лей им навешать хороших, чтобы научились мелкие поганцы родину любить.
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