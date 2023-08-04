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В Архангельской области не могут найти управу на банду агрессивных подростков

Жители поселка Савинский Плесецкого округа пытаются найти управу на банду агрессивных подростков, сообщило агентство РИА Новости.

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Комментарии
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И
Игорь
Только пиз.юлями можно управиться и на место поставить! Что бы поняли, что на силу и наглость, найдётся другая сила!
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14 час.
ВН
Виктор Не
Эту банду выпердышей судить, срок по максимуму!!!
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13 час.
Р
Роман
Раз полиция наша доблестная никудышная в этой ситуации, некому что-ли Пиз.лей им навешать хороших, чтобы научились мелкие поганцы родину любить.
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13 час.

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