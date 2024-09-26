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В Индии оглохший из-за людей тигр съел 10 человек за два месяца

В Индии оглохший из-за людей тигр съел 10 человек за два месяца

В Индии глухой тигр съел десять человек за два месяца, об этом пишет The Times of India.Оглохший из-за петард и сигналов авто тигр за два месяца съел как минимум 10 человек в Индии.

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