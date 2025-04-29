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Очистка дублера Филевского канала: завершены работы на 1,2 км участке

Очистка дублера Филевского канала: завершены работы на 1,2 км участке

Городские службы Москвы завершили очистку иловых отложений на дублере Филевского канализационного канала.

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