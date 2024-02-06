Кулеба заявил о готовности уйти в отставку по требованию Зеленского

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о своей готовности уйти в отставку по требованию президента Владимира Зеленского на фоне обещаний последнего устроить перезагрузку в правительстве после слухов об увольнении главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного.
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