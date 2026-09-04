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Эвакуируют посетителей крупного торгового центра в Адыгее: на месте работают спасатели

Эвакуируют посетителей крупного торгового центра в Адыгее: на месте работают спасатели

Днём посетителей и сотрудников попросили покинуть здание после поступления сообщения об угрозе. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, пожарные расчёты и бригады скорой помощи.

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