Как сэкономить электроэнергию при стирке: простые советы

Экономьте до 50 % электроэнергии (и не только) при стирке в машинке, просто используя советы из этой статьи! Если вы ищете разные способы уменьшить затраты на электричество и средства для стирки, то полезные бытовые лайфхаки ниже помогут вам.
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