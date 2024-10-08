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Эта ягода опасна, а ее любят все, считая деликатесом: родители сами едят и детям предлагают, не задумываясь о проблемах

Эта ягода опасна, а ее любят все, считая деликатесом: родители сами едят и детям предлагают, не задумываясь о проблемах

Эта ягода опасна, а ее любят все, считая деликатесом: родители сами едят и детям предлагают, не задумываясь о проблемах Ольга БезродняяДаже в популярных ягодах, которые часто покупаются и считаются деликатесами, может скрываться опасность.

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