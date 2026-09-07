Солист группы «Инь-Ян» Артем Иванов тайно развелся с женой

Участник группы «Инь-Ян» Артем Иванов уже около года официально не женат. 40-летний музыкант, не делая никаких публичных заявлений, расторг брак с Эльвирой Пипкиной еще осенью прошлого года, пишет Super.
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