Предатели из Росавиации продали военные вертолеты в период СВО: ФСБ проводит обыски

Подверглись проверке кабинеты и. о. начальника Управления инспекции по безопасности полетов Кристины Бывалиной и заместителя начальника отдела государственной регистрации гражданских воздушных судов, прав и сделок с ними Петра Козырева.
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