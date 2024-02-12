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Предатели из Росавиации продали военные вертолеты в период СВО: ФСБ проводит обыски

Предатели из Росавиации продали военные вертолеты в период СВО: ФСБ проводит обыски

Подверглись проверке кабинеты и. о. начальника Управления инспекции по безопасности полетов Кристины Бывалиной и заместителя начальника отдела государственной регистрации гражданских воздушных судов, прав и сделок с ними Петра Козырева.

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