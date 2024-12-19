Разработка новых отечественных авто подорожала в два раза за месяц

Стоимость увеличилась до 160 миллиардов.Проект создания универсальной модульной платформы для российских автомобилей вызывает широкий интерес в стране, при этом бюджет проекта значительно увеличился за последнее время.
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