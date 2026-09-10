OpenAI пригрозила математику «разрушить карьеру» из-за спора о задаче тысячелетия Навье-Стокса

Тристан Бакмастер заявил, что вице-президент компании требовал исключить из соавторов сотрудника Anthropic в обмен на право единолично опубликовать доказательство, полученное моделью OpenAIУравнения Навье-Стокса описывают движение жидкостей и газов и входят в список 7 задач тысячелетия Института Клэя: математикам до сих пор не удалось доказать, что их решения в трёхмерном пространстве всегда существуют и не разрушаются.
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