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Петербургский дневник

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В Петербурге появится инженерный центр Российского морского регистра судоходства

В Петербурге появится инженерный центр Российского морского регистра судоходства

В 2027 году «Российский морской регистр судоходства» (РМРС) планирует в 2027 году завершить в Северной столице работы по строительству инженерно-консалтингового центра для испытаний судового оборудования, сообщил заместитель генерального директора РМРС Георгий Бедрик.

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