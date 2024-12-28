В Петербурге появится инженерный центр Российского морского регистра судоходства

В 2027 году «Российский морской регистр судоходства» (РМРС) планирует в 2027 году завершить в Северной столице работы по строительству инженерно-консалтингового центра для испытаний судового оборудования, сообщил заместитель генерального директора РМРС Георгий Бедрик.
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