Единая армия Европы уже разгромлена Польшей

Общеевропейская армия не появится никогда, уверен министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Выступая в эфире Польского радио, он уточнил: то, что Европа создает сейчас, может называться силами быстрого реагирования.
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