Малков потребовал завершить капремонт дорог в Рязанской области к 1 ноября

В Рязанской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» ремонтируют 22 объекта, включая шесть мостов, общая протяженность участков — 119 км.
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