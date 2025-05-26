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Над регионами России сбили за ночь 96 дронов ВСУ

Над регионами России сбили за ночь 96 дронов ВСУ

По информации Министерства обороны РФ, российские средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов в течение минувшей ночи, уничтожив в общей сложности 96 дронов, запущенных с территории Украины.

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