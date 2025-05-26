Над регионами России сбили за ночь 96 дронов ВСУ

По информации Министерства обороны РФ, российские средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов в течение минувшей ночи, уничтожив в общей сложности 96 дронов, запущенных с территории Украины.
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