Один человек пропал после столкновения лодки с баржей в Красноярском крае

В Красноярском крае на реке Енисей моторная лодка столкнулась с баржей, стоявшей на якоре, один человек пропал без вести, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
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