В Минобороны Финляндии анонсировали выпуск боеприпасов для Украины

В Минобороны Финляндии анонсировали начало производства артиллерийских боеприпасов для Украины. Решение о начале выпуска будет принято «вероятно, до Рождества», заявил в беседе с газетой Iltalehti министр обороны страны Антти Хяккянен, передает ТАСС.
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