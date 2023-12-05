В Минобороны Финляндии анонсировали выпуск боеприпасов для Украины

В Минобороны Финляндии анонсировали начало производства артиллерийских боеприпасов для Украины. Решение о начале выпуска будет принято «вероятно, до Рождества», заявил в беседе с газетой Iltalehti министр обороны страны Антти Хяккянен, передает ТАСС.