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Шарий отбивает в эфир "SOS"

Шарий отбивает в эфир "SOS"

Вот так обычно и бывает: сначала плюёшь в колодец, а потом начинаешь молить о спасении.   А, кстати,   очень хорошо, что Толя, так восхищавшийся просветлённой Европой, так веривший в её абсолютное нравственное превосходство над всем постсоветским пространством,   теперь  лично убедился, что она ничуть не лучше укрорейха и это очень логично, это ведь Европа кузница рейхов.

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